Komşu Gözde’ye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Haberin Devamı

Gözaltına alınan anaokulu öğretmeni komşu Gözde Aytar’ın Gülcemal Coşar’ın kolundaki 8 bileziği aldığı ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Gözde Aytar tutuklandı.

Akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen Gözde Aytar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Başsavcılık iddianamede, Gözde Aytar’ın fatura götürme bahanesiyle eve girdiğini, Gülcemal Coşar’ı bileziklerini aldıktan sonra tülbentle boğmaya çalıştığını ardından da üzerine yanıcı madde dökerek yaktığını iddia etti.