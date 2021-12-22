Komşu Gözde’ye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacakİşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacak!#Dövize Endeksli Türk Lirası Mevduatı
TL paketi denge getirebilir'TL paketi' denge getirebilir#TL Paketi
Maça saatler kala sürpriz karar Slaven Bilic derken İsmail Kartal...Maça saatler kala sürpriz karar! Slaven Bilic derken İsmail Kartal...#Fenerbahçe
Sosyal medyadaki asılsız paylaşımlar... TLye karşı yapılmış haince bir saldırıdırSosyal medyadaki asılsız paylaşımlar... TL'ye karşı yapılmış haince bir saldırıdır#Hazine Ve Maliye Bakanı
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
İstanbulda mevsimin ilk kar yağışı Beyaza büründü... Yeni uyarı geldiİstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı! Beyaza büründü... Yeni uyarı geldi#Kar Yağışı
Dört sürpriz daha geliyorDört sürpriz daha geliyor#Faiz
Dolar ve altında bir sert düşüş dahaDolar ve altında bir sert düşüş daha#Döviz
Ekonomide güven arttırıcı önlemler sürecekEkonomide güven arttırıcı önlemler sürecek#Faiz
Sözünde durdu Milyarder Elon Musk büyük vergi ödeyecekSözünde durdu! Milyarder Elon Musk büyük vergi ödeyecek#Elon Musk
Manukyan arşivi çöpe gitti Hayatı şehir efsanelerine konu olduManukyan arşivi çöpe gitti! Hayatı şehir efsanelerine konu oldu#Matild Manukyan
Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mıAranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?#Durmuş Yılmaz
Mercan Burak’a benziyor'Mercan Burak’a benziyor'#Berrak Tüzünataç
Patronlardan büyük jestPatronlardan büyük jest!#Ferit Şahenk
Karşı hamle geldi Hakaret edip beni aşağıladıKarşı hamle geldi! 'Hakaret edip beni aşağıladı'#Mustafa Keser
HABERLERGündem Haberleri

Komşu Gözde’ye ağırlaştırılmış müebbet istendi

#Gülcemal Coşar#Gözde Aytar#Cinayet
Komşu Gözde’ye ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul Bağcılar’da yaşayan Gülcemal Coşar (71), 25 Nisan 2021 günü kızını arayarak, “Yandım ben. Yaktılar beni kızım. Gözde yaktı” dedi. Dilek Kurt hemen kardeşi İbrahim Coşar’ı aradı. Gülcemal Coşar hastaneye kaldırılırken de “Gözde beni yaktı, bilezikleri aldı, tülbentle beni boğmaya çalıştı” dedi. Gülcemal Coşar 11 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan anaokulu öğretmeni komşu Gözde Aytar’ın Gülcemal Coşar’ın kolundaki 8 bileziği aldığı ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Gözde Aytar tutuklandı.

Akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen Gözde Aytar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Başsavcılık iddianamede, Gözde Aytar’ın fatura götürme bahanesiyle eve girdiğini, Gülcemal Coşar’ı bileziklerini aldıktan sonra tülbentle boğmaya çalıştığını ardından da üzerine yanıcı madde dökerek yaktığını iddia etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülcemal Coşar#Gözde Aytar#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un