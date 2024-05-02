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Komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, geyik ve yılanlar... Hepsi İstanbul'da ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Hayvan Kaçakçılığı#Kaçakçılık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 14:11

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, hayvan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, aralarında komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, papağan, parmak maymun, geyik ve yılanların da bulunduğu 565 hayvan ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hayvan kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 11 kişiyi tespit etti.

Komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, geyik ve yılanlar... Hepsi İstanbulda ele geçirildi

Ekipler şüphelileri 6 ay süreyle fiziki ve teknik takibe aldı. Kent genelinde farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda, aralarında Orman Bakanlığı'nda görevli memurların da bulunduğu 36 kişi gözaltına aldı.

Komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, geyik ve yılanlar... Hepsi İstanbulda ele geçirildi

Şüphelilerin hayvanların satışından elde edilen geliri arsa, tarla almış gibi gösterip akladıkları tespit edildi.

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Komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, geyik ve yılanlar... Hepsi İstanbulda ele geçirildi

Yapılan çalışmalarda Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) kapsamında aralarında timsah yavrusu, komodo ejderi, parmak maymun, tarantula, papağan, geyik ve yılanların da bulunduğu 565 hayvan ele geçirildi.

Komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, geyik ve yılanlar... Hepsi İstanbulda ele geçirildi

Operasyonlarda ayrıca, 18 adet hayvansal ürün, 52 adet çip, 1 adet çip okuma cihazı, 3 bin 215 adet hayvan halka bileziği ve silah da ele geçirildi.

Komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, geyik ve yılanlar... Hepsi İstanbulda ele geçirildi

Gözaltına alınan 36 şüpheliden 27’si işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9’unun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, geyik ve yılanlar... Hepsi İstanbulda ele geçirildi

Komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, geyik ve yılanlar... Hepsi İstanbulda ele geçirildi

 

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#İstanbul#Hayvan Kaçakçılığı#Kaçakçılık

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