Komiser yardımcısının acı sonu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
G.Saraya yazılmıştı, Muslerayı avladı Terim kararından vazgeçince...G.Saray'a yazılmıştı, Muslera'yı avladı! Terim kararından vazgeçince...#Galatasaray
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiLütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Galatasaray 1 puana razı oldu Zirveyle fark...Galatasaray 1 puana razı oldu! Zirveyle fark...#Karagümrük
Koronavirüs vaka haritası açıklandı İşte zirvedeki ilKoronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte zirvedeki il#Koronavirüs
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika idamına milyonluk tazminat davası'Son dakika' idamına milyonluk tazminat davası#Japonya
Fenerbahçenin 11i belli oldu Sürpriz...Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Sürpriz...#Fenerbahçe
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama... #Tarım Havzası
Karadenizde sular ısındı Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruzKaradeniz'de sular ısındı! "Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruz!" #RUSYA
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
HABERLERGündem Haberleri

Komiser yardımcısının acı sonu

#Ordu#Komiser Yardımcısı #Kalp Krizi
Komiser yardımcısının acı sonu

Ordu’nun Çamaş ilçesinde emniyet amiri vekili olarak görev yapan komiser yardımcısı Sezgin Aydın (46), odun kestiği sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Yağlıdere ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde yaşayan ailesinin yanına giden Çamaş İlçe Emniyet Amir Vekili, komiser yardımcısı Sezgin Aydın, bahçede odun kestiği sırada rahatsızlanarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Aydın, ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın’ın 25 yıllık polis olduğu ve oğlunun da İstanbul’da polis olarak görev yaptığı belirtildi. Aydın, yarın Tepeköy Mahallesi’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Komiser Yardımcısı #Kalp Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy