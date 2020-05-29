Komik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

TDK üzerinden ele alındığı zaman komik kelimesine karşılık, ‘gülünç’ sözcüğü eş anlamlı olarak denk gelmektedir. Aynı anlamları taşıyan her iki kelimeyi de gündelik yaşamda kullanabilirsiniz.

Komik Eş Anlamlısı

Herhangi bir durum ya da olgu ve farklı etkiler karşısında gülme hissi yaratılması komik olarak nitelenir. Doğal ya da hazırlanmış şekilde komiklik yapılabilmektedir. Aynı zamanda bu kelime için alternatif olarak eş anlamlı, ‘gülünç’ sözcüğünü değerlendirebilirsiniz.

‘’O gerçekten komik biriymiş.’’

‘’Böyle yaparak gülünç duruma düştü.’’

Bu şekilde cümle içerisinde veya tek başına aynı anlamı ifade eden iki kelimeyi de değerlendirebilirsiniz. İkinci cümle de görüldüğü gibi özellikle eğlenceli durumların yanı sıra kötü bir durum için de kullanılabilmektedir. Gündelik hayatın yanı sıra yazılı kaynaklarda veya birçok farklı noktada amacınıza uygun değerlendirebilirsiniz.