Komik kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Türkçede yaygın olarak kullanılan sözcükler arasında komik gelmektedir. Aynı zamanda bu sözcük için eş anlamlı kelime de bulunmaktadır. Bu kelimeyi öğrenmek suretiyle amaca bağlı olarak birçok farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Peki, komik kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte bu kelime hakkında detaylar.
TDK üzerinden ele alındığı zaman komik kelimesine karşılık, ‘gülünç’ sözcüğü eş anlamlı olarak denk gelmektedir. Aynı anlamları taşıyan her iki kelimeyi de gündelik yaşamda kullanabilirsiniz.
Komik Eş Anlamlısı
Herhangi bir durum ya da olgu ve farklı etkiler karşısında gülme hissi yaratılması komik olarak nitelenir. Doğal ya da hazırlanmış şekilde komiklik yapılabilmektedir. Aynı zamanda bu kelime için alternatif olarak eş anlamlı, ‘gülünç’ sözcüğünü değerlendirebilirsiniz.
‘’O gerçekten komik biriymiş.’’
‘’Böyle yaparak gülünç duruma düştü.’’
Bu şekilde cümle içerisinde veya tek başına aynı anlamı ifade eden iki kelimeyi de değerlendirebilirsiniz. İkinci cümle de görüldüğü gibi özellikle eğlenceli durumların yanı sıra kötü bir durum için de kullanılabilmektedir. Gündelik hayatın yanı sıra yazılı kaynaklarda veya birçok farklı noktada amacınıza uygun değerlendirebilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle