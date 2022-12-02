Kombine iyi bak tasarruf et

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Ankara Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Murat Erturan, kışla birlikte kombi ve radyatör bakımlarının yaptırılması gerektiğini ifade ederek, tüketicilere şu önerilerde bulundu: “Kombi bakımlarının her yıl yapılması lazım. Bu bakımlar yapılırken hem iç temizliğe hem de çalışan aksamların düzenli çalışabilmesine dikkat edilmeli. Kombi bakımı sayesinde hem tasarruflu gaz yakılır hem de cihazın ömrü uzar.

ISIDA VERİMLİLİK

Radyatör dediğimiz peteklerin de yıllık bakımının yaptırılması lazım. Bu bakımlar yapılırken, radyatörlerin içerisinde oluşan paslanma ve kireçlenme gibi sorunların giderilmesi gerekiyor. Radyatör temizliği çeşitli ilaçlarla yapılabilmektedir. Radyatörlerin içindeki paslanma temizlendiği zaman rahat bir şekilde hem ısı elde edilir hem de tasarruf sağlanır. Kombi ve radyatör bakımı için belli bir ücret tarifesi yok. Ortalama fiyat, kombi bakımı için 300 lira, sağlıklı bir madde ile petek temizliği içinse 500 liradır ancak fiyat; kombinin değişen parçasına, markasına, petek sayısına ve ustanın kullandığı malzemeye göre değişebilir.

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TASARRUF SAĞLAR

Bakımı yapılmış sağlıklı bir kombi, bakımsız bir kombiye nazaran doğalgaz faturasında yüzde 30-40 tasarruf sağlar. Cihaz bakımı yapılmazsa istenilen sıcaklık da elde edilemez. Bu nedenle bakım yaptırmak her zaman için daha tasarrufludur.

Tüketicilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri de, cihaz bakımı yaptıracakları ustanın oda ve mali kaydının bulunmasıdır. Cihaz bakımı için gelen ustadan mutlaka fatura ve fiş talep edilmeli. Çünkü böylece herhangi bir sorun yaşandığında sorunu çözecek bir muhatap bulmak kolaylaşır.”

fatura DÜŞÜREN ÖNERİLER

Radyatörlerin önüne ve üzerine eşya koymak ısının dağılımını etkiliyor. Radyatörlerin önünün perdeyle de kapatılmaması gerekiyor. Sıcaklık ayarı da kombilerin akıllıca kullanılmasında önemli. Oturma odaları için 22, yatak odaları için ise 20 derece ayarlanabilir. Sıcaklıklar 1 derece düşürüldüğünde yakıt tüketiminde yüzde 10 tasarruf sağlanabilir.