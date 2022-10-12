Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kombide 2’nci elden uzak durun: Hem eski, hem pahalı

Güncelleme Tarihi:

#Kombi#Satış#Sıfır
Kombide 2’nci elden uzak durun: Hem eski, hem pahalı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 07:00

Yeni teknolojiler sayesinde kombilerin çalışma prensipleri de değişti. Uzmanlar ise uyardı: “Eski ve ucuz kombiyle yüksek fatura ödemeyin”

Haberin Devamı

ÖMRÜ itibarıyla pek çok elektronik cihaza taş çıkartan kombiler, 16-17 yaşını görebilmekte. Ancak teknolojiyle birlikte havamızı ısıtan bu ürünlerde gelişiyor, yenileniyor. ‘Yoğuşmalı’ olmayan, eski tip kombilerin hem enerji tüketimi fazla oluyor hem de ısı verimlilikleri düşüyor. Bu da daha çok fatura ödeyip daha az ısınmak anlamına geliyor.

VERİM ALINAMAZ

Pek çok kalemde artan fiyatlardan kombiler de etkilendi. Vatandaşlar ise yaklaşan kış aylarından önce ya kombilerini yenileme ya da bakımını yaptırma telaşına düştü. Eski kombileri arızalananların ve evinde kombi olmayanların bazıları ikinci el araştırmasına girişti. Ancak uzmanlar ikinci el kombilerden verim alınamayacağının altını çizdi:

DAHA MALİYETLİ

“Kullanılmış, arızası yetkili serviste tamir edilmemiş, yabancı parçalarla desteklenmiş ve eski teknolojiye sahip ikinci el kombilerin işlevi, ısınma ihtiyacını karşılamaktan uzak kalıyor. Yüksek gaz tüketen bu ürünlerle kullanılan enerjiye ödenen faturalar, yeni nesil kombilerin değerinden pahalıya mal oluyor. Bu nedenle ikinci el ürünleri incelerken kullanıcılar, teknolojisine, üretim yılına, teknik servis geçmişine dikkat etmeli. Mümkünse bu ürünlerden uzak durmalıdır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kombi#Satış#Sıfır

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı