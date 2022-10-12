Kombide 2’nci elden uzak durun: Hem eski, hem pahalı

Haberin Devamı

ÖMRÜ itibarıyla pek çok elektronik cihaza taş çıkartan kombiler, 16-17 yaşını görebilmekte. Ancak teknolojiyle birlikte havamızı ısıtan bu ürünlerde gelişiyor, yenileniyor. ‘Yoğuşmalı’ olmayan, eski tip kombilerin hem enerji tüketimi fazla oluyor hem de ısı verimlilikleri düşüyor. Bu da daha çok fatura ödeyip daha az ısınmak anlamına geliyor.

VERİM ALINAMAZ

Pek çok kalemde artan fiyatlardan kombiler de etkilendi. Vatandaşlar ise yaklaşan kış aylarından önce ya kombilerini yenileme ya da bakımını yaptırma telaşına düştü. Eski kombileri arızalananların ve evinde kombi olmayanların bazıları ikinci el araştırmasına girişti. Ancak uzmanlar ikinci el kombilerden verim alınamayacağının altını çizdi:

DAHA MALİYETLİ

“Kullanılmış, arızası yetkili serviste tamir edilmemiş, yabancı parçalarla desteklenmiş ve eski teknolojiye sahip ikinci el kombilerin işlevi, ısınma ihtiyacını karşılamaktan uzak kalıyor. Yüksek gaz tüketen bu ürünlerle kullanılan enerjiye ödenen faturalar, yeni nesil kombilerin değerinden pahalıya mal oluyor. Bu nedenle ikinci el ürünleri incelerken kullanıcılar, teknolojisine, üretim yılına, teknik servis geçmişine dikkat etmeli. Mümkünse bu ürünlerden uzak durmalıdır.”