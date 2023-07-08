Komandolardan yangın nöbeti

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Ege Bölgesi'nin en yüksek dağı olan 2 bin 571 rakımlı Honaz'daki Honaz Dağı Milli Parkı'nda, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü kamp kurdu. Tam teçhizatlı 50 komando, milli park girişinde nöbet tutup orman içinde olası yangınlara karşı devriye görevi yapıyor. Havadan dron denetimi yapan komandolar, orman içlerinde de motosiklet ve araçlarla devriye atıyor. Ayrıca bölgeden geçen araçları kontrol ederek kimlik sorgusu da yapıyorlar. Milli parka su doldurmak için gelen Zühtü Bahlat, "Bu bölgenin halkı olarak komandoları, milli parkta görmekten dolayı son derece mutluyuz. Yaz geldi, yangın riskleri arttı. Bu nedenle komandolarımız da milli parkta devriye atıyor. Milli parkın girişlerinde araçları ve sürücüleri kontrol ediyorlar. Bu denetimlerden son derece memnunuz" dedi.

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ORMANLARA KORUMA

Denizli Valiliği de olası orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 31 Ekim'e kadar ormanlarda ateş yakılmasının saat 20.00'den sonra yasaklandığının belirtildiği açıklamada, "Meteorolojiden alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde ilimizde sıcaklık değerlerinin yükseleceğinden dolayı, hava şartlarına ve insani faktörlere de bağlı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirilmiştir. 31 Ekim 2023 tarihine kadar mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver gibi ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den sonra ateş yakmaya izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi.