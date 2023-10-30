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'Komando dede' eşini öldürmüştü! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

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#İbrahim Cebeci#Adana#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 10:03

Adana'da "Komando dede" olarak bilinen İbrahim Cebeci, karısını baltayla öldürmüştü. Cebeci ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu, yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" şeklinde konuştu.

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Olay, 26 Ekim günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar'da meydana geldi. İddiaya göre, 'Komando dede' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), 65 yaşındaki eşi Ayşe Cebeci'ye sabah saatlerinde balta ile saldırdı. İbrahim Cebeci, eşinin başına defalarca balta ile vurarak öldürdü.

Ardından Cebeci, mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeci'yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen İbrahim Cebeci'nin ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#İbrahim Cebeci#Adana#Cinayet

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