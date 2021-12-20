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Komadan cıkamadı

#Murat Karacan#KAVGA#Yumruk
Komadan cıkamadı

Beyoğlu'nda tartıştığı güvelik görevlisi tarafından peşpeşe yumruklanarak yere düşüp kafatası kemiği kırılan Murat Karacan, hastanede 4 ay süren yaşam savaşını kaybetti.

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İstanbul Beyoğlu’nda Murat Karacan (42), Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde restoran işletiyordu. Evli ve 2 çocuk babasıydı. Murat Karacan, 12 Ağustos akşamı eğlenmek için arkadaşlarıyla Yeşilçam Sokak’taki bir bara gitti. Bar girişinde, barın özel güvenlikçileriyle aralarında kısa bir tartışma yaşandı. Tartışma büyümeden sona erdi ve arkadaşlarıyla bara girdi. Barda eğlenirken, bar girişindeki tartışmayı tatlıya bağlamak için tekrar dışarı çıktı. Bu sırada, tartışma sırasında olmayan barın başka bir özel güvenlikçisi Fırat İşçi ile aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında, Uzak Doğu sporlarıyla da uğraştığı belirtilen Fırat İşçi, Murat Karacan’a peşpeşe yumruk savurdu.

Son aldığı aparkat darbesiyle Karacan yere düşerken başını sert zemine vurdu ve bir daha kendine gelemedi. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Hastaneye kaldırılan Murat Karacan’ın kırılan kafatası kemiğinin beynine saplandığı belirlendi.

SUÇU DEĞİŞTİ

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Murat Karacan, yoğun bakımda tedaviye alınırken, gözaltına alınan Fırat İşçi tutuklandı. Yaklaşık 4 aydır hastanede yaşam savaşı veren Murat Karacan önceki gün hayatını kaybetti. Karacan’ın ölümüyle yakınları büyük acı yaşarken polis, ölüm bilgisini soruşturmayı yürüten savcılığa bildirdi. ‘Yaralama’ suçlamasıyla açılan soruşturma ‘cinayet’ soruşturmasına dönüştü. m Çetin AYDIN / İSTANBUL

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#Murat Karacan#KAVGA#Yumruk

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