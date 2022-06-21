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'Koltuk' tartışmasında sinir krizi geçirdi! Deniz otobüsü iskeleye geri döndü

#Balıkesir#Deniz Otobüsü#Koltuk
Koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi Deniz otobüsü iskeleye geri döndü

Balıkesir’in Marmara ilçesi açıklarında, Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan deniz otobüsü, yolcular arasındaki koltuk tartışması nedeniyle kalkıştan bir süre sonra geri döndü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, hafta sonu Marmara ilçesinde meydana geldi. Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan, İDO’ya bağlı 'Salih Reis-4' isimli deniz otobüsünde Berna T. isimli yolcu, koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine deniz otobüsü, kalkıştan kısa süre sonra iskeleye geri döndü.

Koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi Deniz otobüsü iskeleye geri döndü

Koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden Berna T., İDO görevlilerine zor anlar yaşattı. İhbarla gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve polis, olaya müdahale ederken, deniz otobüsünün kalkmamasına ise diğer yolcular tepki gösterdi.

Koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi Deniz otobüsü iskeleye geri döndü

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Berna T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, deniz otobüsü de 2 saat gecikmeyle hareket etti. Yaşananlar, yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Öte yandan Berna T.'nin, kara yoluyla Erdek üzerinden İstanbul’a gönderildiği belirtildi.

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#Balıkesir#Deniz Otobüsü#Koltuk

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