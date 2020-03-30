Kolektif Ne Demek? Kolektif Nedir? Kolektif Tdk Kelime Anlamı

Fransızca kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş kelimeler arasında yer alan kolektif, özellikle edebi metinler ya da makalelerde çok sık karşılaşılıyor. Pek çok kişi kolektif kelimesinin anlamını tam olarak bilmediği için, cümleyi anlamakta zorluk çekmektedir.

Kolektif Ne Demek?

Kolektif kelimesi bir kişi ya da bir nesneyi bir araya getiren, içine alan anlamına gelmektedir. Tek bir çatı altında ortak bir görüş ya da çalışma için toplanmış anlamı çıkmaktadır. Diğer bir anlamı ile ‘ortaklaşa’ olarak da bilinmektedir.

Kolektif Nedir?

Kolektif kelimesini iki anlam üzerinden açıklamak mümkündür.

- Birçok nesneyi ya da kişiyi içine alan, kişi ya da nesnelerin bir araya gelmesi sonucu oluşan durum,

- Ortaklaşa,

Bu iki anlam üzerinden kolektif kelimesini cümle içerisinde amaca uygun kullanmak mümkün.

Kolektif TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından kelime anlamına bakıldığında aynı şekilde Kolektif kelimesi, ‘ortaklaşa’ olarak dile gelmektedir. Bir kişi ya da bir nesnenin aynı çatı altında toplanması olarak söylenebilir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Kolektif bir görüş rahatlığı insanı düşündürmekten kurtarır.’’ A. H. Çelebi