Koleje başörtüsü soruşturması

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İddiaya göre, bir vakıf üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde 3’üncü sınıf öğrencisi olanNezaket Akbulut, staj için okulu tarafından yönlendirildiği koleje gitti. Yanına gittiği okul müdür yardımcısı, staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını aksi halde stajyer olarak alınmayacağını söyledi. Bunun üzerine Akbulut, kolej ve kolejin müdür yardımcısı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Akbulut’un suç duyurusu üzerine kolej hakkında ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan soruşturma başlattı.