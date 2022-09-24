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Koleje başörtüsü soruşturması

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#Nezaket Akbulut#Başörtü#Soruşturma
Koleje başörtüsü soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 07:00

Okuduğu üniversite tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü gerekçe gösterilerek alınmadığını öne süren Nezaket Akbulut’un suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kolej hakkında ‘nefret ve ayrımcılık’tan soruşturma başlattı.

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İddiaya göre, bir vakıf üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde 3’üncü sınıf öğrencisi olanNezaket Akbulut, staj için okulu tarafından yönlendirildiği koleje gitti. Yanına gittiği okul müdür yardımcısı, staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını aksi halde stajyer olarak alınmayacağını söyledi. Bunun üzerine Akbulut, kolej ve kolejin müdür yardımcısı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Akbulut’un suç duyurusu üzerine kolej hakkında ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan soruşturma başlattı.

 

 

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#Nezaket Akbulut#Başörtü#Soruşturma

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