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Kokteyl cinayete indirimsiz ceza... Zehirlendi yakıldı kurşunlandı

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#Ankara#Polatlı#Cinayet
Kokteyl cinayete indirimsiz ceza... Zehirlendi yakıldı kurşunlandı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 07:00

Ankara Polatlı’da yaşayan lise öğrencisi E.Ç. (16), İlhan Sarı (22) ile duygusal birliktelik yaşıyordu. E.Ç., babasının ilişkilerine onay vermeyeceğini savunarak genç adamdan kendisini kaçırmasını istedi.

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Sarı ise küçük kızın 18 yaşının doldurması önerisinde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamelere göre, babasını birlikteliklerinin önünde engel olarak gören genç kız sevgilisine, babasını öldürmeyi teklif etti. Bunun üzerine iki sevgili cinayet planları yapmaya başladı.

Bu kapsamda iki sevgili önce baba Bahadır Çağlar’ı fare zehri ile zehirlemek istedi. Bu girişimden sonuç alınmaması üzerine sanık İlhan Sarı, yaz aylarında bahçede yatan baba Çağlar’ı molotof kokteyli atarak yakmak istedi. Bu cinayet girişimi de başarısızlıkla sonuçlanınca, iki sevgili bu kez baba Çağlar’ı silahla vurmaya karar verdi. İlhan Sarı, 25 Ağustos 2021 günü gizlice girdiği evde yatağında uyuyan Bahadır Çağlar’ı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

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‘KIZI CESARETLENDİRDİ’

Cinayetle ilgili olarak iki sevgili tutuklandı, haklarında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşması 19 Mart tarihinde yapıldı. Mahkeme, sanık E.Ç.’ye ‘tasarlayarak üstsoyu kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak yaş küçüklüğü nedeniyle verilen cezayı 24 yıla indirdi. Kararda, E.Ç.’nin “atılı eylemin gerçekleştirilmesi konusunda sanık İlhan’ı sürekli cesaretlendirmesi” nedeniyle de iyi hal indirimi yapılmadığı belirtildi. Mahkeme sanık İlhan Sarı’ya da ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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#Ankara#Polatlı#Cinayet

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