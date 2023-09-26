Kokteyl cinayet

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Ankara Polatlı’da 2021’de lise öğrencisi E.Ç. (16), duygusal ilişki yaşandığı İlhan S.’den (22), babasının ilişkilerine onay vermeyeceği gerekçesiyle kendisini kaçırmasını istedi. Ancak İlhan S. kaçırma önerisine E.Ç.’nin yaşının küçük olması nedeniyle sıcak bakmadı. İddiaya göre, genç kız, bu kez de sevgilisine önlerinde engel olarak gördüğü babasını öldürmeyi önererek, bunun için de fare zehri getirmesini istedi. E.Ç. daha sonra, sevgilisinin getirdiği zehri önce yemeğine, ardından da çayına koyarak babasını zehirlemeye çalıştı. Ancak bu cinayet girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

PLAN ÜSTÜNE PLAN YAPTILAR

İki sevgili bu girişimden sonuç alamayınca, başka bir cinayet planı yaptı. Bu plana göre İlhan S., yaz aylarında bahçede uyuyan baba Çağlar’ı molotof kokteyli atarak yakmak istedi. Bu girişimlerinden de sonuç alamayan iki sevgili, baba Çağlar’ı bu kez de silahla vurarak öldürme planı yaptı. Savcılığın iddiasına göre İlhan S., E.Ç.’nin açık bıraktığı camdan gizlice eve girerek yatakta uyuyan baba Çağlar’ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Üzerinden iki yıl geçtikten sonra aydınlatılan cinayetle ilgili şüpheli İlhan S. hakkında ‘tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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‘EVİN GÖRÜNTÜLERİNİ ATTI’

Cinayetin ardından askere giden, döndükten sonra soruşturmanın genişletilmesi sonucunda tutuklanan İlhan S. 16 Nisan’da verdiği ifadesinde, cinayet gününe ilişkin olarak özetle şunları anlattı: “Saat 03.00 sıralarında araçtan indim. E.Ç., daha önceden benim eve rahat girebilmem için bir odanın penceresini açık bırakmıştı. E.Ç., bana daha önceden evin dışını, bahçenin içinin video ve fotoğraflarını attığı için yeri, kimin hangi odada kaldığını biliyordum. İçeri girdikten sonra elimde eldivenli olarak bıçakla Bahadır Çağlar’ın yattığı odanın kapısına yaklaştım. Bu sırada Bahadır Çağlar uyanır gibi geldi ve ben de geri çekildim. Ben pencereden dışarı çıktım ve E.Ç.’ye mesaj attım kendisine ‘Baban uyanmak üzere, kapınız çok gıcırdıyor. Hayır böyle olmayacak’ dedim.

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‘TÜFEĞİN YERİNİ TARİF ETTİ’

Bu sefer kendisi ‘Ahırda tüfek var onu al’ dedi, bana yerini tarif etti. Ahırdan tüfeği aldım. Dolu mu boş mu olduğundan emin olmadığım için tetiğe dokundum ve tüfek patladı, ben de tüfeği atıp köyün içine doğru kaçtım. E.Ç., bana patlama sesi üzerine ‘Tamam mı, vurdun mu?’ şeklinde mesaj attı. Sonra tekrar geri döndüm, tüfeği aldım, odaya geldim. Ama ateş etmedim. Vicdan yapıp vazgeçtim. Sonra eve döndüm. Eve döndükten sonra E.Ç., beni başka bir numaradan aradı ve ‘Gitti, senin yapamadığını ben yaptım, her şeyi benim yaptığımı söyleyeceğim’ dedi.”

‘YAPACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM’

Soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler veren E.Ç de olay gününe ilişkin olarak özetle şunları anlattı:

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“Olay gününe kadar kendisi gerek arayarak ve gerekse mesaj atarak sürekli geleceğini ve beni alacağını söylüyor ve gelmezsem aileme zarar vermekle tehdit ediyordu. Olay günü İlhan, geleceğini söylediği için ben uyku uyumadım, tedirgin oldum. Bir müddet sonra İlhan bana mesaj attı ‘Geldim, bahçeye giriyorum’ dedi. Yaklaşık 5 dakika sonra evin hol kısmında birinin yürüdüğünü hissettim. Kalktım koridorda İlhan’ı gördüm. Elinde tüfek vardı. Beni karşısında görür görmez ‘Sus git’ şeklinde el hareketi yaptı, hiçbir şey konuşmadık ben odama tekrar girdim. Ben de korkarak beklemeye başladım. Elindeki tüfeği babama doğru doğrulttuğunu gördüm. İlhan fazla beklemeden tüfeği ateşledi. Ben hemen yatağa girip başıma yorganı geçirdim. Akabinde İlhan’la telefonla konuştuk ‘Yapacağımı söylemiştim ve yaptım bu olaydan kimseye bahsetme, yerimi biliyorsun, istediğin zaman çıkıp gelebilirsin’ dedi. Babamı, İlhan S. öldürmüştür.”

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Tutuklanan şüpheli E.Ç. yönünde soruşturmanın halen sürdüğü öğrenildi.