‘Kokain değil, pudra şekeriydi’

AK Parti Genel Merkezi’nde büro personeli olarak çalışan Ayvatoğlu, dün ifadesi sonrasında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aylık gelirinin 6 bin TL olduğunu belirten Ayvatoğlu gözaltına alınmasına sebep olan görüntüler için de şunları söyledi: “2 yıl önce Kastamonu’da çekildi. Şaka amaçlı. Görüntülerde burnuma çekmiş olduğum madde uyuşturucu değil. Bu madde pudra şekeridir. Görüntüleri çeken kişinin iş ortağı M.D., beni bu görüntülerle tehdit etti. Görüntüleri sosyal medyada görür görmez, görev yaptığım partiye zarar gelmemesi için istifa dilekçemi hazırlayıp, parti merkezine ilettim. Mağdurum, bana şantaj yapıldı.”

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