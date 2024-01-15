Koğuştaki skandala ceza yağdı

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Cinsel istismar suçundan tutuklanan S.T. (19) ile M.D. (18), 2022 yılı ağustos ayında Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda aynı koğuşta kaldıkları, A.S. (18), E.G. (17), K.T.Ö. (19) ve Y.Ö.’nün (19) cinsel istismarına uğradı. Olay, o dönem 17 yaşında olan S.T.’nin nakil olarak gittiği Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılan muayenesinde ortaya çıktı. S.T.’nin, Kocaeli’de M.D. ile birlikte, A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö.’nün cinsel istismarına maruz kaldıklarını, kemerle darp edildiklerini, zorla ayak yıkadıklarını, masaj yaptıklarını, bardağa ve pet şişeye yapılan idrarın zorla içirildiğini beyan etmesi üzerine suç duyurusunda bulunuldu.





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‘BİR CAHİLLİK ETTİK’ DEDİ

Olayların yaşandığı dönemde 16 yaşında olan A.S. ise ifadesinde S.T. ile cezaevine girmeden önce husumetleri olduğunu belirtip kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek, “Biz bir cahillik ettik. S.T. benimle ilgili dışarıda çeşitli iddialarda bulunup beni dövdüğünü söylemiş. Kulağıma gelmişti. Ancak cezaevine girdiğim için S.T. ile karşılaşamamıştım. Tutuklandığında tesadüf benim koğuşuma geldi” dedi. E.G. ise ifadesinde cinsel istismar suçlamalarını kabul etmeyerek, “Sadece A.S.’nin zorlamasıyla idrarımı yaparak içmelerine sebep oldum. Dövme olarak da sadece bir iki tane vurdum. Bunları tamamen A.S.’den korktuğum için yaptım. Cinsel istismar eylemleri A.S. tarafından gerçekleşmiştir” diye ifade verdi.

Y.Ö. de ifadesinde cinsel istismar suçlamasını kabul etmeyip “Ben sadece şiddet uyguladım” derken, K.T.Ö. ise “Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Darp eyleminde de A.S. ve E.G., S.T. ve M.D.’yi döverken ben genelde kavgayı ayırmaya giriyordum” ifadelerini kullandı.

YAŞLARI DİKKATE ALINDI

Mahkeme heyeti sanıkların suç tarihinde 18 yaşından küçük olmalarını dikkate alarak, A.S.’nin her iki mağdura yönelik ‘cinsel istismar’ suçundan 12’şer yıldan 24 yıl, ‘eziyet’ suçundan ise ayrı ayrı 3 yıl 4’er aydan 6 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 30 yıl 8 ay, E.G.’nin ‘cinsel istismar’ suçundan 7’şer yıldan 14 yıl, ‘eziyet’ suçundan 2 yıl 6’şar aydan 5 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 2 ay, Y.Ö. ile K.T.Ö.’nün ise ‘cinsel istismar’ suçundan 13 yıl 6’şar ay, ‘eziyet’ suçundan da 6 yıl 8’er ay olmak üzere toplamda 20 yıl 4’er ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

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A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö., ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan beraat etti.

GÜNDE 12 SAAT İŞKENCE GÖRMÜŞ

ÊÊ ifadesi alınan S.T., işkence ve istismarın, cezaevine girdiği 10’uncu günde başladığını ve 2 gün boyunca sürdüğünü belirterek şunları anlattı: “A.S. ve E.G.’nin bana yönelik hem şiddeti hem cinsel istismarı oldu. Y.Ö. ve K.T.Ö. sadece şiddet uyguladı. Kemerle vurdular. Bıçak ile sırtımı ve kolumu çizdiler. Tekme, tokat, yumruk atıyorlardı. M.D.’ye yönelik de şiddet uyguluyorlardı. Gündüz 10.00’da dövmeye başlıyorlardı. Dinlenerek devam ediyorlardı. Saat 22.00’ye kadar şiddet devam ediyordu. Gardiyanlar bizim olduğumuz yere çok fazla uğramıyorlardı. ‘Şunu yap, bunu yap, ayaklarımı yıka’ gibi istekleri oluyordu.

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‘SADECE AKŞAM YEMEĞİMİ YİYEBİLİYORDUM’

Cinsel istismar olayı bir gün oldu. Akşam da masaj yaptırıyorlardı. Birbirimizle ilişkiye zorladılar. A.S. ve E.G., bardağa idrarını yapıp bana ve M.D.’ye içirdi. Bu anlarda sürekli küfür ediyorlardı. Kimseye söylemememiz konusunda bizi tehdit ediyorlardı. Y.Ö. ve K.T.Ö., sadece ayak yıkattırdı, kemerle dövdü, yumruk attı ve masaj yaptırdı. Cinsel eylem sırasında Y.Ö. ve K.T.Ö. uzanıyorlardı, yanımızda olmuyorlardı. Bu bahsettiğim olaylar üst katta oldu. Alt katta kamera olduğu için üst kata çıkartıyorlardı. Sabah, öğle ve akşam yemek geliyordu. Benim sabah ve öğle yemeklerimi onlar yiyordu, bana yedirmiyorlardı. Ben sadece akşam yemeklerini yiyebiliyordum.”