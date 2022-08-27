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Kocatepe’ye yürüdüler

Güncelleme Tarihi:

#Kılıçdaroğlu#Gültekin Uysal#Kocatepe
Kocatepe’ye yürüdüler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 07:00

Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında Afyonkarahisar'daki etkinliklere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şuhut Atatürk Evi ziyaretinin ardından, Çakırözü köyünden Kocatepe’ye yürüdü.

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Kılıçdaroğlu ve Uysal, ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karargâh olarak kullandığı Şuhut’taki Atatürk Evi’ni ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, anı defterine şunları yazdı: “Büyük Taarruz’un karargâhında Türkiye’nin bağımsızlığı ve kurtuluşunda savaşanların karargâhında olmak gelecek için umutlarımızı artırıyor. Tüm şehitlere, gazilere Allah’tan rahmet diliyor, onları saygıyla anıyorum.”

Atatürk Evi ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu ve Uysal, Türkiye’nin dört bir yanından kutlama için gelen vatandaşlarla Çakırözü köyünden Kocatepe’ye yürüdü. 

 

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#Kılıçdaroğlu#Gültekin Uysal#Kocatepe

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