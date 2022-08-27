Kocatepe’ye yürüdüler

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Kılıçdaroğlu ve Uysal, ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karargâh olarak kullandığı Şuhut’taki Atatürk Evi’ni ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, anı defterine şunları yazdı: “Büyük Taarruz’un karargâhında Türkiye’nin bağımsızlığı ve kurtuluşunda savaşanların karargâhında olmak gelecek için umutlarımızı artırıyor. Tüm şehitlere, gazilere Allah’tan rahmet diliyor, onları saygıyla anıyorum.”



Atatürk Evi ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu ve Uysal, Türkiye’nin dört bir yanından kutlama için gelen vatandaşlarla Çakırözü köyünden Kocatepe’ye yürüdü.