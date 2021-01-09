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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 09.01.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

Kocası dövüp eve kilitledi

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Kocası dövüp eve kilitledi
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Kayseri'de eşi Cengiz B.'nin evde darbedip odaya kilitlediği iddia edilen Tülay B., itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden çıkarılarak kurtarıldı. Cengiz B. gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi'nde 9 katlı binanın 2'nci katında oturan Tülay B. ile eşi Cengiz B., saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Cengiz B., eşini darbedip oturma odasına kilitleyerek dışarıya çıktı.

Tülay B, polisi arayarak yardım istedi. Polis ve itfaiye ekipleri, odada mahsur kalan Tülay B’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Tülay B., itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden alınarak evden çıkarıldı. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren Tülay B., polis aracıyla hastaneye götürüldü.

Bu sırada Cengiz B., eve geldi. Sokak kısıtlaması olduğu hatırlatılan Cengiz B., mahalledeki markete gittiğini ileri sürdü. Cengiz B., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocası dövüp eve kilitledi

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