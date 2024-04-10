Koçarslan ailesinde ‘vasi’ krizi

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İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Hanım Koçarslan (86), Tuncelili Şavak Aşireti mensubu, dönemin ünlü gayrimenkul ve kömür madeni işletmecisi Hasan Fikri Koçarslan’ın eşiydi. Çiftin bu evliliğinden ünlü işletmeci Mehmet Koçarslan, Melahat, Zülfiye, Nihat ve İbrahim Koçarslan isimli 5 çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre Hasan Fikri Koçarslan’ın 11 yıl önce vefat etmesinin ardından, bakıma muhtaç bir yaşam süren ve sağlık sorunları yaşayan Hanım Koçarslan’a oğlu İbrahim Koçarslan destek oldu. Çocuklarından Melahat ve Nihat Koçarslan Amerika’da, Zülfiye Koçarslan Bodrum’da yaşamaktaydı. Diğer çocuğu, Mehmet Koçarslan ise 30 yıldır annesiyle görüşmemekteydi.

MİLYONLUK MALVARLIĞI

İddiaya göre Hanım Koçarslan’ın, İstanbul’da çok kıymetli 300 dönüm arazisi, Etiler’de bir dairesi, Levent’te iki villası, İstanbul Kireçburnu’nda boğaz görünümünde 61 dönüm arazisi, Eyüpsultan’da büyük hissedar olduğu toprakları ve Sivas’ta taşınmazları bulunuyordu. Ayrıca Hanım Koçarslan’a 73 milyon 971 bin 700 lira kamulaştırma bedeli ödenmişti.

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Hanım Koçarslan’ın yaşlılığından ötürü taşınır-taşınmaz malvarlığını doğru yönetemediğini belirten İbrahim Koçarslan’ın avukatı, müvekkilin annesine vasi olarak atanmasını talep etti. Mehmet Koçarslan ise akrabaları olan avukat Pelin Koçarslan’ın vasi olarak atanmasını istedi.

Mehmet Koçarslan/İbrahim Koçarslan

AİLEDEN BİRİ GEÇİCİ OLARAK ATANDI

- İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, geçici vasilik görevini daha nitelikli olarak yerine getirebileceği kanaatine vararak aileden olan Pelin Koçarslan’ı, Hanım Koçarslan’a vasi olarak atadı. Mahkeme, ayrıca Hanım Koçarslan’ın tüm malvarlığına tedbir konulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ünlü gece kulübü Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ın kardeşi İbrahim Koçarslan, 86 yaşındaki annesi Hanım Koçarslan’a vasi olarak atanmak için dava açtı. Mehmet Koçarslan ise davanın reddini istedi. Mahkeme, geçici vasi olarak aileden olan avukat Pelin Koçarslan’ı atadı.