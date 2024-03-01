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Kocaispir: Adana inci gibi parlayacak

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#Adana#Cumhur İttifakı#Fatih Mehmet Kocaispir
Kocaispir: Adana inci gibi parlayacak
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 13:34

Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, milletvekilleri, ittifakın belediye başkan adayları, teşkilat üyeleri ve Çukurova Bölge Temsilcimiz Erdal Fernergiz’in de katıldığı "Adana kazanacak" konulu lansman toplantısında tüm Adana’yı kucaklayacak hizmetlerini, ulaşımdan, çevreye, kentsel dönüşümden, raylı sistem, metrobüs gibi kentin ihtiyacı olan ve gerçekleştireceği ‘Gerçek belediyecilik’ ile ‘1'İnci Adana’ya dair dev projelerini anlattı. Adana'nın en büyük sorununun ulaşım olduğunu ve bu konuda çağ atlatacaklarını vurgulayan Kocaispir, "Şehrimizin ihtiyacı olan projeler hiçbir zaman lafta kalmayacak. Göreceksiniz, Adana 5 yılın sonunda bir inci gibi parlayacak" dedi.

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Sheraton Oteli’nde ‘1’İNCİ ADANA’ sloganıyla gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören lansman toplantısında Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, adeta gövde gösterisi yaptı. Kente kazandıracağı ADABÜS gibi projesiyle ulaşımı rahatlatacağını söyleyen Kocaispir, 'xAdana' adı verilen akıllı şehir kent otomasyonu kuracağını, Adana'nın en büyük sorunlarından olan Otogar ve kaldırımları işgal eden otopark yetersizliği konusunda da gerekli adımların süratle atılacağını söyledi.

SAYISIZ PROJELER

Kocaispir, trafik sorununun kalıcı çözümü için 5 yılda 13 battı çıktı inşa edeceğini ve yapay zekanın da desteğiyle ‘akıllı şehir kent otomasyonu’ kuracaklarını, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı’nda estetik ve kullanışlı dokunuşlar yapacaklarını, yine Seyhan Nehri kıyısında sosyal tesisler, kentin merkezinden geçen sulama kanallarının da üzerini kapatacağını söyledi.

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Bağımlılığın üstüne gideceğine ve bu konuya çok önem verdiğini, ailelerden destek bekleyen Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, rehabilitasyon köyü kuracağını anlattı. Kocaispir, yeni otogar ve modern gıda hali kompleksi projelerini hayata geçireceğini, kentin çoğu güzergahını kapsayan ekstra 2 metro hattı ve çarşı merkezine de nostaljik tramvay hattı oluşturacaklarını kaydetti.

‘ŞEFFAF OLACAĞIZ’

Kocaispir, "Şeffaf olacağız. Belediyemizde hangi çalışma, neden, nasıl, ne kadara yapıldığını halkımızla her zaman paylaşacağız. Biz, ayrıştıran, ötekileştiren olmayacağız. 'Ulaşımıyla, çevresiyle, altyapısıyla, eğitim ve istihdamıyla, dönüşümüyle, akıllı şehircilikle, çevre düzenlemeleriyle, tarım, turizm ve kültür çalışmalarıyla sporu ile ortaya koyacağımız hizmetlerle Adana kazanacak." dedi.

 

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#Adana#Cumhur İttifakı#Fatih Mehmet Kocaispir

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