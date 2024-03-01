Kocaispir: Adana inci gibi parlayacak

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Sheraton Oteli’nde ‘1’İNCİ ADANA’ sloganıyla gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören lansman toplantısında Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, adeta gövde gösterisi yaptı. Kente kazandıracağı ADABÜS gibi projesiyle ulaşımı rahatlatacağını söyleyen Kocaispir, 'xAdana' adı verilen akıllı şehir kent otomasyonu kuracağını, Adana'nın en büyük sorunlarından olan Otogar ve kaldırımları işgal eden otopark yetersizliği konusunda da gerekli adımların süratle atılacağını söyledi.

SAYISIZ PROJELER

Kocaispir, trafik sorununun kalıcı çözümü için 5 yılda 13 battı çıktı inşa edeceğini ve yapay zekanın da desteğiyle ‘akıllı şehir kent otomasyonu’ kuracaklarını, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı’nda estetik ve kullanışlı dokunuşlar yapacaklarını, yine Seyhan Nehri kıyısında sosyal tesisler, kentin merkezinden geçen sulama kanallarının da üzerini kapatacağını söyledi.

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Bağımlılığın üstüne gideceğine ve bu konuya çok önem verdiğini, ailelerden destek bekleyen Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, rehabilitasyon köyü kuracağını anlattı. Kocaispir, yeni otogar ve modern gıda hali kompleksi projelerini hayata geçireceğini, kentin çoğu güzergahını kapsayan ekstra 2 metro hattı ve çarşı merkezine de nostaljik tramvay hattı oluşturacaklarını kaydetti.

‘ŞEFFAF OLACAĞIZ’

Kocaispir, "Şeffaf olacağız. Belediyemizde hangi çalışma, neden, nasıl, ne kadara yapıldığını halkımızla her zaman paylaşacağız. Biz, ayrıştıran, ötekileştiren olmayacağız. 'Ulaşımıyla, çevresiyle, altyapısıyla, eğitim ve istihdamıyla, dönüşümüyle, akıllı şehircilikle, çevre düzenlemeleriyle, tarım, turizm ve kültür çalışmalarıyla sporu ile ortaya koyacağımız hizmetlerle Adana kazanacak." dedi.