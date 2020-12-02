MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocaeli’nin 5 ilçesinde 20 iş yerini soyan 4 şüpheli yakalandı
GeriGündem Kocaeli’nin 5 ilçesinde 20 iş yerini soyan 4 şüpheli yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Kocaeli’nin 5 ilçesinde 20 iş yerini soyan 4 şüpheli yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaeli’nin 5 ilçesinde 20 iş yerini soyan 4 şüpheli yakalandı
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ’nin 5 ilçesindeki 20 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul’da yakalandı. Şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 3 ayda İzmit, Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerindeki iş yerlerinden yaşanan hırsızlık olayları üzerine araştırma başlattı. Hırsızlık yapılan 20 iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimlikleri ile kullandıkları aracın plakasını belirledi. Şüphelilerin, İstanbul'dan geldikleri araçlarına, Kocaeli'de çaldıkları plakaları takarak, hırsızlıkları yaptıkları saptandı. Jandarma ekipleri, adreslerini belirlediği A.Y., K.G., R.C. ve Ö.G. adlı şüphelileri, İstanbul'da yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin çaldıkları eşyaları sattıkları 2 hurdacı da gözaltına alındı. Hurdacıların iş yerlerinde yapılan aramalarda çalınan malzemeler bulunarak, sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki sorgularının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı. 2 hurdacı ise serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle