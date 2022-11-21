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Kocaeli'nde iki farklı noktada orman yangını

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#Kocaeli#Yangın#Kandıra
Kocaelinde iki farklı noktada orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 21:49

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki ormanlık alan ile Gebze'deki otluk alanda yangın çıktı. Kandıra'da lodosun etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürerken, Gebze'de çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken bölgesi ile Gebze’nin Cumaköy mevkiinde yangın çıktı. İki yangın da lodosun etkisiyle büyüdü. Gebze’de anız yakmak isteyen vatandaşın alevi kontrol edememesi sebebiyle yangın otluk alana sıçradı. Kandıra’da ise ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gönüllü itfaiyeciler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katıldı.

Kocaelinde iki farklı noktada orman yangını

"ALEVLER, ANIZ YAKARKEN SIÇRADI"

Gebze'de çıkan yangın ise itfaiye ve gönüllü ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yangın bölgesine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köyde tarla yangını ihbarını alan ekiplerin 6 dakika içinde olay yerine geldiğini ve müdahaleye başladıklarını ifade eden Özyiğit, "Can ve mal kaybımız yok. Ormana sıçrama yok. Köyümüzde gönüllülerin olması bizim için sevindirici. Olaya ilk müdahale eden gönüllülerimiz. Vatandaş kendi bahçesindeki anızı yakmak isterken sıçramış. Ormana, yapıya sıçrama yok. Tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapılıyor" dedi.

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#Kocaeli#Yangın#Kandıra

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