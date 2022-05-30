Kocaeli'de vahşet! Güler Karslı'yı öldürüp kızını yaraladı, ardından intihar etti

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Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Sezer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile eşi Güler Karslı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Turan Karslı, eşine ve kızına kurşun yağdırdı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, KIZI YARALI OLARAK BALKONDAN ATLADI

Güler Karslı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı. Daha sonra Turan Karslı aynı silahla kendini vurdu. Sesleri duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Evde biri 3 aylık diğeri de 4 yaşında 2 çocuğun daha olduğu öğrenildi.