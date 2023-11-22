Kocaeli'de vahşet! Ajda Yatar, eski eşi tarafından restoranda yemek yerken öldürüldü

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Olay, öğle saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar, bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu. Polat, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İ

hbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ajda Yatar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede inceleme yaptı.

KATİL ZANLISINI YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri eski eşini öldüren Polat’ı yakalamak için çalışma başlattı. Polat’ın Yalova istikametine gittiği tespit edilirken, yol güzergahları üzerinde polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

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