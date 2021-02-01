Kocaeli'de tavuk çiftliğinde yangın

Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi’nde bulunan 3 bin 500 metrekare alana kurulu tavuk çiftliğinde sabah saatlerinde yangın çıktı. 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangını fark eden çalışanlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Adrese İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.





Yangında 56 bin civcivin büyük kısmı telef oldu.



Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.