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Kocaeli’de tabanca ve pompalı tüfekli hesaplaşma: 1’i ağır 5 yaralı

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#Kocaeli#Gebze#Pompalı Tüfekli Kavga
Kocaeli’de tabanca ve pompalı tüfekli hesaplaşma: 1’i ağır 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 04:54

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tabanca ve pompalı tüfekli kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

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Olay, saat 01.30 sıralarında Güzeller Mahallesi 1984 Sokak'ta yer alan tır parkında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların konuştuğu olay sonucunda S.Ç., B.Y, B.G, T.D. ile U.C. isimli şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalar ile yaralandı.

Kocaeli’de tabanca ve pompalı tüfekli hesaplaşma: 1’i ağır 5 yaralı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan B.G.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kocaeli#Gebze#Pompalı Tüfekli Kavga

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