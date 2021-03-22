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Gündem
Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

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Kocaeli'de sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik Körfez ilçesinde operasyon düzenlendi. Baskında A.Ç., F.K. ve A.T. yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

 

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