Kocaeli'de şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkkanın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu AK Partili isimden açıklamaTürkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu? AK Partili isimden açıklama#Ankara
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Portekiz Fenerbahçeyi konuşuyor Pereira ve Mesut...Portekiz Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Pereira ve Mesut...'#Fenerbahçe
İYİ Partide Türkkanın yerine getirilen isim belli olduİYİ Parti'de Türkkan'ın yerine getirilen isim belli oldu!#Lütfü Türkkan
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdiLütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdi#Lütfü Türkkan
Kabine toplandı... Gündem yoğunKabine toplandı... Gündem yoğun#Kabine Toplantısı
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
En büyük satın almalardan... Teklif kabul edildi Hisseleri bir anda arttıEn büyük satın almalardan... Teklif kabul edildi! Hisseleri bir anda arttı#Sydney Airport
Kovid-19 mu, grip mi, nezle mi 30 dakikada teşhis edecek... Kovid-19 mu, grip mi, nezle mi? 30 dakikada teşhis edecek...#Koronavirüs Testi
Milyonlarca kişi bekliyor Ankaranın gündemi asgari ücretMilyonlarca kişi bekliyor! Ankara'nın gündemi asgari ücret#Asgari Ücret
Resmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABDyi ayağa kaldırdıResmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABD'yi ayağa kaldırdı! #Çin
Ayrılık kısa sürdü: Çok seviyorumAyrılık kısa sürdü: Çok seviyorum!#Sermiyan Midyat
Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu ‘İlk vaka 1997’de görüldü’Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu? ‘İlk vaka 1997’de görüldü’#Lenfoma
Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik Astronotların hayatı risk altında...Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik! 'Astronotların hayatı risk altında...'#Uzay
Eskiden seninle çalışanlar, şimdi senden daha ünlü Murat'Eskiden seninle çalışanlar, şimdi senden daha ünlü Murat'#Murat Dalkılıç
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı

#Kocaeli#Şehit#Körfez İlçesi
Kocaelide şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde şehit Emre Kaan Arlı'nın mezarına ‘PKK’ yazıp fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Siirt'te 2015 yılında PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın, Körfez Şehitliği'ndeki mezar taşına 'PKK' yazıp çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan ismi açıklanmayan şüpheli, terör örgütü propagandası ve şehit mezarına saygısızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözden Kaçmasın

Şehit mezarına çirkin saldırı 1 kişi gözaltına alındıŞehit mezarına çirkin saldırı! 1 kişi gözaltına alındıHaberi Görüntüle

'İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ ALÇAK'

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Körfez ilçesinde şehit mezarına 'PKK' yazıp, sosyal medyadan paylaşan F.Ş.'nin tutuklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, Körfez ilçemizde bulunan şehitlikteki şehit mezarlarımıza yönelik çirkin saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan nasibini almamış alçak emniyet müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmıştır. Emniyet müdürlüğümüzdeki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Şehit#Körfez İlçesi

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini