MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocaeli'de sahra hastanesinin yapım çalışmaları başladı
GeriGündem Kocaeli'de sahra hastanesinin yapım çalışmaları başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 10.04.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Kocaeli'de sahra hastanesinin yapım çalışmaları başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaeli'de sahra hastanesinin yapım çalışmaları başladı
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sahra hastanesi için çalışmalar başladı. 250 yataklı hastanenin 45 günde tamamlanması planlanıyor.

Derince İbni Sina Mahallesi’nde bulunan eski askeri hastane arazisinin 40 dönümlük bölümüne yapılması planlanan sahra hastanesi için çalışmalar başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerce, arazi üzerinde bulunan ağaçlar başka bir yere dikilmek üzere kökünden sökülerek taşındı. Arazi üzerinde yapılan düzeltme çalışmalarının ardından hastane inşaatına başlanacak. Koronavirüs salgınında kullanılacak olan 250 yataklı hastanenin 45 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sahra hastanesinin yapımını sosyal medya hesabından “Sağlık Bakanlığı’mızın uhdesinde İbni Sina Mahallesi’nde yer alan eski askeri hastane bölgesine inşa edilecek yaklaşık 250 yataklı sahra hastanesinin inşaatı için saha çalışmalarına başlandı” açıklamasıyla duyurdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle