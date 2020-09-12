Kocaeli’de özel halk otobüsleri için yeni karar

İl Hıfzıssıhha Kurulu, dün koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Yolcu taşımacılığıyla ilgili alınan kararlar arasında minibüs ve midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında, ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, bunların dışında kalan raylı sistem araçları, metrobüsler ve belediye otobüsleri gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında ise fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde yüzde 50 oranında ayakta yolcu alınabilmesine kararı verildi.

Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş özel halk otobüslerinde de fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde ayakta yolcu kapasitesinin 1/3 oranında ayakta yolcu alınabilmesine karar verildi. Raylı sistem araçları, metrobüsler, belediye otobüsleri ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş özel halk otobüslerinde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levhanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmesi belirtildi. Bugün özel halk otobüslerinde bu kuralın uygulanmaya başlandığı görüldü.

'AYAKTA 10 YOLCU ALABİLİYORUZ'

Uygulamanın yolcular ve şoförler açısından çok iyi olduğunu söyleyen halk otobüsü şoförü İrfan Yılmaz, "Artık ayakta yolcu kapasitesi düşürüldü. Şu anda aracımızda biz ayakta 10 yolcu alabiliyoruz. Yolcular için de bizim için de daha iyi oldu. Daha önceden sadece koltuğa yolcu alabiliyorduk. Yolcularımız zor durumda kalıyordu. Alamadığımız yolcularımız vardı. Durakları bazen transit geçiyorduk. Ama şimdi ayakta 10 kişi alabiliyoruz. Yolcular da bu durumu çok olumlu değerlendiriyor. Ayakta 10 yolcu olduğu zaman sosyal mesafeli bir şekilde durabiliyorlar orta koridorda" dedi.

Alınan karar doğrultusunda yolcuların teşekkür ettiğini belirten halk otobüsü şoförü İsmail Özer, "Bu kararın alınması daha da iyi oldu. En azından yolcular çok sık bir şekilde yolculuk yapmıyor. Daha ferah bir şekilde seyahat ediyorlar. Yolcularda bu durumdan memnun ve bu konuyla ilgili yolcularımızdan teşekkür bile alıyoruz" diye konuştu.

'İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ KARAR'

Alınan kararların insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyleyen Serdal Söyle, "Bizim gibi toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular açısından çok güzel bir karar. Eskiden insanlar balık istifi halinde seyahat ediyordu. Pandemi döneminde sayının seyreltilmesi çok iyi. Bu tür kararların alınması insan sağlığı için çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Otobüste artık kendini güvende hissettiğini ifade eden Yusuf Güner ise, "Eskiden sürekli ayakta gidiyorduk otobüslerde ve bu durum bizi korona ile daha da tedirgin etmeye başladı. Kocaeli'de uygulanan 3'te 1 oranı ile daha da iyi oldu bizim için. Biraz önce otobüsten indim ve benim için çok güvenli bir yolculuk oldu. Sosyal mesafe uygulanıyordu ve ben de kendimi güvende hissettim" dedi.