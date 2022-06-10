Kocaeli'de öğrencisini darbeden öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

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Geçtiğimiz günlerde İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki sınıfta çekilen görüntüler tepki çekmişti.

Makine bölümünde eğitim alan ve haftada bir gün giden 17 yaşındaki M.H.Y., öğretmeni C.D. tarafından darp edilmiş ve bu şiddet anları başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öğretmen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

"CANIM ÇOK YANDI"

17 yaşındaki M.H.Y.'nin babası Ahmet Yilman, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Canım çok yandı. Ne demek 17 yaşındaki bir delikanlıyı arkadaşlarının yanında evire çevire dövmek? Bunun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Onun için bu işin peşinden sonuna kadar gideceğim.

O videoyu izleyince annesi bayıldı. 'Bu nasıl dayak? Ben oğlumu dayak yemeye mi gönderiyorum’ dedi. Varsa bir suçu biz buradayız, bize söyleyeceksin. Ya da disipline vereceksin, sen vuramazsın. Annesi o akşam sinir krizi geçirdi, sinirlerim hala bozuk. Hala bir şey yapamadım, adamı göremedim, bir şey diyemedim.

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Bu bir ceza alacak, bu yanına kar kalmayacak. Bu çocukları okula gönderiyoruz. Bazen böyle olaylar oluyor. Çocuklar korkuyor, korkmasın. Ailesine anında bildirsin. Gereği zamanında yapılsın. Bizim çocuğumuz tembihimizi tuttu. ’Oğlum aman öğretmenlerine karşı çıkma’ Onları üzme, dersi dinle, kaynatma’ diyerek nasihat ediyoruz. Biz evde eğitiyoruz, orada darbediliyor."