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Kocaeli'de motosikletli kurye hayatını kaybetti! Kamyon şoförü kaçtı

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#Gebze#Trafik#Kaza
Kocaelide motosikletli kurye hayatını kaybetti Kamyon şoförü kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 15:51

Kocaeli'de kamyonla çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Yeniçağ yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından kaçan kamyon şoförünü arıyor.

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Kaza, öğle saatlerinde Kirazpınar Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi. Kurye Hüseyin Yeniçağ’ın kullandığı 41 TV 108 plakalı motosikletle karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu çarpıştı. Savrulan motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada Yeniçağ, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yeniçağ’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

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#Gebze#Trafik#Kaza

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