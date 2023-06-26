Kocaeli'de metruk evde yıkım sırasında sundurma çöktü: 2 can kaybı

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Olay, 11.30 sıralarında, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'ta meydana geldi. Yıkım için metruk eve giren Metin Akkaya ve Ömer Faruk Yıldız, sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından yaralı çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Akkaya ve Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bölgeye gelerek incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Olayda ihmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirten Vali Yavuz, “Binanın yıkılarak yerine yenisinin yapılmak istendiği anlaşılmış. Çökme neticesinde talihsiz bir kaza yaşanmış ve 2 kardeşimiz kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiştir.

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Şu anda ekiplerimiz olay yerinde gereken çalışmaları yapılıyor. Olayın sebepleriyle ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. İhmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bayram öncesi hepimize geçmiş olsun” dedi. (DHA)