Kocaeli'de koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş risk haritasına da yansıdı

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirlerle vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 8-14 Mayıs arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 154,46’ya kadar gerilerken, bu düşüş Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 8 Mayıs tarihinde kentin bazı noktalarında çok riskli anlamına gelen kırmızı renk olan yoğunluk haritası, yerini az riskli anlamına gelen maviye bıraktı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği kentte, polis ekiplerinin koronavirüs önlemleri kapsamındaki denetimleri de sürüyor.

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