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Kocaeli'de korkunç kaza! Kamyon, otomobili hurdaya çevirdi

#Kocaeli#Kaza#Kamyon
Kocaelide korkunç kaza Kamyon, otomobili hurdaya çevirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, TEM yolu geçişinde kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu 2’si bebek 5 kişi yaralandı.

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İstanbul yönünde ilerleyen İsmet Kaygusuz idaresindeki 34 DNZ 689 plakalı kamyon, aynı istikamette ilerleyen Selman Kahrıman'ın kullandığı 31 ABG 721 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan 2’si bebek 4 kişi, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kocaelide korkunç kaza Kamyon, otomobili hurdaya çevirdi

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Selman Kahrıman ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından, Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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#Kocaeli#Kaza#Kamyon

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