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Kocaeli'de korkunç kaza! Ayşegül, Miray ve Feyza'yı hayattan kopardı

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#KOCAELİ#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 17:58

Kocaeli'de tankerin hafif ticari araca çarpması neticesinde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan genç kızın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında, D-130 yolu Karamürsel Ereğli mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönüne giden Ahmet Aydın'ın (42) kullandığı 77 AAG 563 plakalı tanker, kavşaktan hatalı dönüş yapan Ayşegül Yılmaz kontrolündeki 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle savrulurken, hızı kesilmeyen tanker, bir süre daha ilerledi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Kocaelide korkunç kaza Ayşegül, Miray ve Feyzayı hayattan kopardı

Ayşegül Yılmaz...

Ayşegül Yılmaz ile aracında bulunan Miray Kesici yaşamını yitirdi, Feyza Gökgün (20) ise ağır yaralandı. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökgün, tedaviye alındı.

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Kocaelide korkunç kaza Ayşegül, Miray ve Feyzayı hayattan kopardı

Miray Kesici...

Kaza anı ise yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karşı yönden gelen hafif ticari aracın; trafik ışıklarında orta şeritte yavaşladığı, aniden sola doğru dönüş yaptığı, TIR'ın sinyalleri yanmasına rağmen duramayarak hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu görüldü.

Kocaelide korkunç kaza Ayşegül, Miray ve Feyzayı hayattan kopardı

Tanker sürücüsü Ahmet Aydın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaelide korkunç kaza Ayşegül, Miray ve Feyzayı hayattan kopardı

FEYZA DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, meydana gelen kazada Ayşegül Yılmaz (24) ile araçta bulunan Miray Kesici (20) olay yerinde yaşamlarını yitirirken, ağır yaranan Feyza Gökgün (20) kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kocaelide korkunç kaza Ayşegül, Miray ve Feyzayı hayattan kopardı

Feyza Gökgün...

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#KOCAELİ#Trafik#Kaza

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