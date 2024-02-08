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Kocaeli'de kayan toprak, evin duvarını yıkarak odanın içine doldu

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#Kocaeli#İzmit#Toprak Kayması
Kocaelide kayan toprak, evin duvarını yıkarak odanın içine doldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 17:54

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Emine Karakuzu'ya ait ev, bir ay içinde 2 kez meydana gelen toprak kayması sonucu hasar gördü. Yamaçtan kayan toprak evin duvarını yıktı. Toprak ve kaya parçaları ise odaya doldu.

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Olay, Kuruçeşme Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta bulunan Emine Karakuzu'ya ait tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce evin arkasındaki yamaçtan kayan toprak odanın duvarını yıktı. Toprak ve kaya parçaları ise odaya doldu. Olayın ardından Emine Karakuzu, oğlu Arif Üstünel'in evine taşındı. Eşyalar boşaltıldı, oda ise temizlendi. Dün akşam saatlerinde aynı yerde ikinci kez toprak kayması meydana geldi. Yine kayan toprak ve kaya parçaları odaya doldu.

"YAŞLI ANNEM VAR, TEK BAŞINA YAŞIYOR"

Yaklaşık bir ay önce toprak kayması meydana geldiğini ve temizlik çalışmasını kendi imkanlarıyla yaptığını anlatan Arif Üstünel, "Dün akşam yine toprak çöktü. Tekrar çökecek diye duvarı yapmadım. Belediyeden yardım istiyorum. El birliğiyle burayı düzeltmek istiyorum. Yaşlı annem var, tek başına yaşıyor" dedi.

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#Kocaeli#İzmit#Toprak Kayması

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