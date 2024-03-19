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Kocaeli'de kan donduran cinayet: Aracından indikten sonra öldürüldü

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#Kocaeli#Cinayet#Dilovası
Kocaelide kan donduran cinayet: Aracından indikten sonra öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 13:45

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilinden inerken aralarında husumet olduğu belirtilen Ümit Y.'nin silahlı saldırısına uğrayan Emre Taşdemir, yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Diliskelesi Mahallesi 702. Sokak’ta meydana geldi. Emre Taşdemir, 34 HDB 992 plakalı otomobilini park edip indikten sonra husumetli olduğu iddia edilen Ümit Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Kocaelide kan donduran cinayet: Aracından indikten sonra öldürüldü

Ağır yaralanan Taşdemir, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli, tabancasını olay yerine atarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taşdemir, 112 Acil ekipleri tarafından kaldırıldığı Gebze Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Kocaelide kan donduran cinayet: Aracından indikten sonra öldürüldü

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Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 6 boş mermi kovanı bulundu. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

 

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#Kocaeli#Cinayet#Dilovası

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