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Kocaeli'de iş insanının otomobiline kurşun yağmuru

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#Kocaeli#Körfez#Silahlı Saldırı
Kocaelide iş insanının otomobiline kurşun yağmuru
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 13:12

Kocaeli’de bir iş insanının lüks otomobiline, seyir halindeki başka araçlardan defalarca ateş açıldı. İş insanı Arda A., saldırıyı şans eseri yara almadan atlatırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, dün gece saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş insanı Arda A. otomobiliyle seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen iki araç tarafından takip edilmeye başlandı. Takip edildiğini fark eden Arda A. otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şüpheliler, iş adamının aracına defalarca ateş etti. Şüpheliler kaçarken, Arda A. saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin kapı ve camlarına 10 kurşun isabet ettiği görüldü. Arda A.’nın saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü İ.K., O.K. V.B. ile N.K. isimli şahıslarda şikayetçi olduğu kaydedildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kocaeli#Körfez#Silahlı Saldırı

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