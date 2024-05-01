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Kocaeli'de feci kaza: Otomobil bebek arabasına çarptı! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı

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#Kocaeli#Körfez#Trafik Kazası
Kocaelide feci kaza: Otomobil bebek arabasına çarptı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 15:35

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde otomobil, park halindeki bir otomobile, daha sonra da içerisinde 2 yaşındaki K.K.'nin bulunduğu bebek arabasına çarptı. Kazada 2 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, sürücü Ömer Ç. gözaltına alındı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Tütünçiftlik sahili mevkinde meydana geldi. Ömer Ç.’nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki S.K.’ye ait otomobile, daha sonra ise babası O.K.’nin gezmeye çıkardığı 2 yaşındaki K.K.'nin içinde bulunduğu bebek arabasına çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Otomobilin çarpmasının ardından devrilen arabadaki çocuk ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 yaşındaki K.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından alarak Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'ne kaldırıldı. K.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ömer Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kocaeli#Körfez#Trafik Kazası

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