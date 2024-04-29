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Kocaeli'de feci kaza! Otomobil 8 metre yükseklikten düştü: 5 ağır yaralı

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#Kocaeli#Gebze#Trafik Kazası
Kocaelide feci kaza Otomobil 8 metre yükseklikten düştü: 5 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 17:43

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su birikintisine girerek kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Kazada sürücü E.T.T. ile yolcular İ.G., B.G., E.A. ve Y.E.S. ağır yaralandı. İnceleme yapan polis ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarından otomobilin, hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirledi.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan E.T.T. idaresindeki otomobil, yoldaki su birikintisine girerek kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan otomobil, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde bulunan sürücü E.T.T. ile yolcular İ.G., B.G., E.A. ve Y.E.S. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı.

POLİS HIZ TESPİTİ YAPTI

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarından otomobilin, hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kocaeli#Gebze#Trafik Kazası

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