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Kocaeli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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#Kocaeli#D100 Karayolu#Trafik Kazası
Kocaelide feci kaza Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 04:35

Kocaeli D100 Karayolu'nda arızalanan çekiciye çarpmamak için orta şeride geçen tıra, arkadan seyir halinde olan otomobil çarptı. Otomobil ardından bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada bir kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

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Kaza, Dilovası ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki çekicinin arıza yapması sebebiyle sağ şeritte durdu. Seyir halinde olan tır ise çekiciye çarpmamak için orta şeride geçti.

Bu esnada seyir halinde olan 41 APS 486 plakalı Audi marka otomobil önce tıra, ardından bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaelide feci kaza Ölü ve yaralılar var

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Otomobilde bulunan Cengiz Baran hayatını kaybederken, Filiz D., Emre A. ve şoför Ömer Y. yaralandı. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza sebebiyle araç hurdaya döndü. Tırın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaelide feci kaza Ölü ve yaralılar var

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#Kocaeli#D100 Karayolu#Trafik Kazası

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