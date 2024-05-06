×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de fabrika sahibinin feci ölümü! Pres makinesine sıkıştı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#İzmit#Pres Makinesi
Kocaelide fabrika sahibinin feci ölümü Pres makinesine sıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 11:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fabrika sahibi Necmi Ş., fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında aniden çalışan makineye sıkıştı. Necmi Ş. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki plastik parça üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi Ş. fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında aniden çalışan makineye sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri Necmi Ş'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necmi Ş., ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Necmi Ş. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#İzmit#Pres Makinesi

BAKMADAN GEÇME!