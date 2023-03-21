Kocaeli'de dehşet anları... İşkence edip kayda aldılar

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Olay, 30 Ağustos 2019'da Darıca Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu M.M., İ.C.'nin telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. Şikayet üzerine hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatıldı. İ.C. ve beraberindekiler ise M.M.'yi bularak, zorla araca bindirip bir iş yerinin bodrum katına götürdü. Burada M.M.'nin üzerindeki kıyafetleri zorla çıkaran şüpheliler, darp ve hakaret etti, o anları da kayda aldı. Görüntülerde, boynuna ip bağlanan M.M.'nin zaman zaman korku dolu gözlerle kameraya baktığı anlar da yer aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

M.M., emniyette verdiği ifadede, "E.S. beni telefonla aradı. Evine gittim. Sonra evden çıktık. Bir müddet sonra hiçbir şey demeden E.S. yanımdan ayrıldı. Ben de caddeye doğru devam ettim. Sonra yanıma bir araç yaklaştı. Araçtan 2 kişi indi ve beni zorla arka koltuğa bindirdi. Araçta yüzüme yumruk attılar. Araçla daha önce telefon çaldığım kıyafet dükkanına götürdüler. Burada alt kata indirdiler. Bu sırada birkaç kişi daha geldi ve 9 kişi oldular. Hepsi beni darbetti. Yumrukladılar, tekmelediler ve ellerindeki sopalarla vurdular. Bana hırsızlık yaptığım için bunları yaptıklarını söylediler. Benden 6 bin lira istediler. 1 saat içinde vermezsem öldüreceklerini söylediler. 'Yanımda param yok. Ömer amcamı arayayım' dedim. Amcamı aradım parayı istedim, 'Yoksa beni öldürecekler' dedim. Şahıslardan biri çenemden tuttu, 'Ben devletim' dedi." dedi.

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İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Olaya karışan şüphelilerden M.Ç. ise ifadesinde işkenceyi itiraf ederek, "İş yerindeki herkes darbetti. Omuz kısmında sigara söndürdüm" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerinin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ederek müştekiyi alıkoyup hakaret ettikleri, tekme ve yumruk attıkları ve eziyet ettikleri belirtildi. İddianamede, şüphelilerin M.M.'nin yakınını arayıp, parayı getirmediği takdirde M.M.'yi öldüreceklerini söyleyerek, yağmaya teşebbüs ettikleri de ifade edildi. Sanıkların; kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, eziyet etme, yağma ve yağmaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

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Davanın ilk duruşması bugün Gebze Adliyesi'nde görülecek.