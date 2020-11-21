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İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 13:10 | Son Güncelleme:

Kocaeli’de bir günde 289 corona virüs cezası

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Kocaeli’de bir günde 289 corona virüs cezası
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Kocaeli’de dün yapılan denetimlerde corona virüs salgın tedbirlerini ihlal eden 289 kişi ve iş yerine idari para cezası kesildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentteki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından dün yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 20 kişiye, maske takmayan 190 kişiye ve 2 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 21 kişiye ve 3 iş yerine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 44 kişiye ve 1 iş yerine olmak üzere 289 idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 57 kişi de yakalandı.  

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