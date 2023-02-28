Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de anne- oğlun öldüğü patlama sonrası bina için yıkım kararı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Gölcük#Bina
Kocaelide anne- oğlun öldüğü patlama sonrası bina için yıkım kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 09:44

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, intihar etmek için evindeki doğal gaz vanalarını açıp, ateşe vererek patlamaya neden olan Mikdat Çebi (41) ve annesi Hanım Altınkaynak'ın (65) ölümü sonrası boşaltılan 3 katlı binanın yıkılmasına karar verildi.

Haberin Devamı

Olay, 22 Ocak'ta Kavaklı Mahallesi 100'üncü Sokak'taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Yaşamına son vermek isteyen Mikdat Çebi'nin, evindeki doğal gaz vanalarını açıp, ateşe vermesiyle patlama oldu. Mikdat Çebi ile annesi Hanım Altınkaynak, patlamada ağır yaralandı.

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne ile oğlu, hayatını kaybetti. Patlamanın ardından bina, güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Kocaelide anne- oğlun öldüğü patlama sonrası bina için yıkım kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, boşaltılan binada incelemelerde bulundu. Binanın tamamında hasar oluştuğu tespit edildi; giriş- çıkış yasaklandı.

Binaya 'Doğal gaz patlaması nedeniyle binaya giriş-çıkışlar, eşya boşaltılması gibi durumlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından yasaklanmıştır' yazısı asıldı.

Kocaelide anne- oğlun öldüğü patlama sonrası bina için yıkım kararı

Haberin Devamı

Ağır hasarlı raporu verilen bina, ilerleyen günlerde yıkılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Gölcük#Bina

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyenin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir Bu belgeleri mutlaka isteyin

Türkiye'nin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir? 'Bu belgeleri mutlaka isteyin'

#Deprem
Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın! İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

#Deprem