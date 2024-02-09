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Kocaeli'de akılalmaz soygun: Dükkana giren kuyumcu şaşkına döndü

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Soygun#Kuyumcu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 14:24

Kocaeli'de, alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanının çatısındaki havalandırma deliğinden girip hırsızlık yapan ve aynı şekilde kaçan şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

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Olay, gece saatlerinde, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alışveriş merkezine gelen, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, kuyumcu dükkanının çatı kısmındaki havalandırmadan girip altınları aldı ve aynı şekilde kaçtı.

Kocaelide akılalmaz soygun: Dükkana giren kuyumcu şaşkına döndü

Alarm çalması üzerine dükkanın önüne gelen alışveriş merkezi güvenliği ve iş yeri sahipleri, olumsuzluk görmeyip geri gitti.

Kocaelide akılalmaz soygun: Dükkana giren kuyumcu şaşkına döndü

HIRSIZLIĞI SABAH GELİNCE ANLADI

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Sabah saatlerinde iş yerine gelen kuyumcu, dükkana girdiğinde hırsızlığı fark etti. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Çalınan altınların miktarının belirlenmesi için de çalışma yürütüldü.

Kocaelide akılalmaz soygun: Dükkana giren kuyumcu şaşkına döndü

Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu dükkanında, çevresinde ve çatısında incelemelerde bulundu. Dükkanın depo kısmında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen demir boru bulunurken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaelide akılalmaz soygun: Dükkana giren kuyumcu şaşkına döndü

Kocaelide akılalmaz soygun: Dükkana giren kuyumcu şaşkına döndü

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#Kocaeli#Soygun#Kuyumcu

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