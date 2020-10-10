Kocaeli'de 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip sonrasında uyuşturucu madde satışı yapan 2 şahsın ikametlerinde operasyon düzenledi. İzmit İlçesi Mecidiye Mahallesi’nde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 61 kg esrar, 20 gr kenevir tohumu, 2 adet esrar içme aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma komutanlığındaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.