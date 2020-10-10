MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocaeli'de 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 kişi tutuklandı
GeriGündem Kocaeli'de 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 kişi tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KOCAELİ (İHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 kişi tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaeli'de 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 kişi tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evlerinde 61 kilo esrar ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip sonrasında uyuşturucu madde satışı yapan 2 şahsın ikametlerinde operasyon düzenledi. İzmit İlçesi Mecidiye Mahallesi’nde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 61 kg esrar, 20 gr kenevir tohumu, 2 adet esrar içme aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma komutanlığındaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle