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Kocaeli'de 3 evden hırsızlık yapan şüpheliler, 4. evde yakalandı

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#Kocaeli#İzmit#Hırsızlık
Kocaelide 3 evden hırsızlık yapan şüpheliler, 4. evde yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 17:06

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan, 4'üncü adrese girerken yakalanan M.S. ile gözcülük yapan R.B., gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında İzmit ilçesi eski İstanbul yolunda meydana geldi. Bir kişinin apartmanın 1'inci katındaki balkona tırmandığını görenler, polise ihbarda bulundu. Polis, hırsızlık amaçlı eve girmeye çalışan M.S.'yi balkonda yakaladı.

M.S.'ye gözcülük yapan R.B. de polis ekiplerince yakalandı. M.S. ve R.B.'nin daha önce de 3 evden daha hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler adliye binasına getirildikleri sırada R.B., el hareketi yaptı. M.S. ise "Akıllı olun, yalan yanlış yazmayın" diyerek bağırdı.

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#Kocaeli#İzmit#Hırsızlık

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