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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 01.04.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Kocaeli Valisi Yavuz: Pandemiye rağmen kumar oynamak, aklın tatile çıkmasıdır

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Kocaeli Valisi Yavuz: Pandemiye rağmen kumar oynamak, aklın tatile çıkmasıdır

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs kısıtlamalarını ihlal edip, kumar oynayanlara yönelik operasyonu sosyal medyadan paylaşarak, "Pandemiye rağmen kumar oynamak aklın tatile çıkması demektir" dedi.

Kocaeli Valisi Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü'nce koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ederek, kumar oynayan kişilere yönelik operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Vali Yavuz, mesajında kumar hakkında uyarılarda da bulunup, “Kumar bir bağımlılıktır. Yuva yıkar, insanları uçuruma sürükler. Pandemiye rağmen kumar oynamak aklın tatile çıkması demektir. Darıca’da kumar oynayanlara ve yer temin edenlere yasal işlem başlatıldı” dedi. 

Kocaeli Valisi Yavuz: Pandemiye rağmen kumar oynamak, aklın tatile çıkmasıdır

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